قتل زوجته طعناً وفر هارباًً فصرعه الجدار.. جريمة بشعة بجازان والأمن يحقق

حادثة وقعت في إحدى محافظات المنطقة الجنوبية وتباشرها الجهات المختصة

تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان، في وقوع جريمة بشعة في إحدى محافظات المنطقة الجنوبية؛ تمثلت في مقتل زوجة على يد زوجها في المنزل ضربًا وطعنًا، وقد فرّ الزوج من الموقع بعد تنفيذ جريمته حتى اصطدم بجدار ولقي مصرعه.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل في وقت لاحق.