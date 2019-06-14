بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي النفط

هانت: نقطة انطلاق تقييمنا هي تصديق حلفائنا الأمريكيين

صرّح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، بأنه يدعم وجهة النظر الأمريكية التي حمّلت إيران مسؤولية الهجمات التي وقعت أمس، على ناقلتيْ نفط في خليج عمان.

وذكر "هانت" وفق "بي بي سي" أن هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترًا كبيرًا بالفعل.

وأشار إلى أنه اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقال: بينما سنجري تقييمنا الخاص بجدية وعناية؛ فمن الواضح أن نقطة انطلاقنا هي تصديق حلفائنا الأمريكيين.

يشار إلى أن الوزير "بومبيو"، حمّل إيران المسؤولية عن الهجمات على ناقلتيْ نفط في خليج عمان أمس.