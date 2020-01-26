الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا

"العويس": الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة

أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

3

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 06:55 PM

"العويس": الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة

الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,031

أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الإمارات فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020