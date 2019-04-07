"محافظ جدة" يرعى غداً حفل الخريج والوظيفة الـ23 بمعهد الإدارة العامة

"القحطاني" يثمن حضوره ويؤكد أنها امتداد لاهتمام ولاة الأمر

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز غداً الاثنين حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين للبرامج الإعدادية، والذي سيقام بفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وأعرب الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، مدير عام معهد الإدارة العامة عن شكره وتقديره للمحافظ مشيراً إلى أن تلك الرعاية الكريمة هي امتداد لاهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله تعالى- بتوظيف الكوادر الوطنية من أبناء الوطن المبارك.

وأكد أن معهد الإدارة العامة ينتهز تلك المناسبة ليتقصى احتياجات سوق العمل، ويشارك في طرح الموضوعات التي تسهم في معالجة العقبات ذات العلاقة بتطورات توظيف القوى العاملة السعودية، وإحلالها محل العمالة الوافدة في مؤسسات وشركات القطاع الأهلي.

وأشار إلى أن حفل الخريج والوظيفة يعتبر مناسبة في غاية الأهمية؛ كونها تجمع بين الاحتفـال بتخريج دارسي برامج المعهد الإعدادية وعدد من الفعاليات التي تناقش فيها بعض المواضيع ذات العلاقة والتجارب الميدانية وصولاً لحلول تؤدي إلى تحقيق وبلورة التفاهم المشترك بين المؤسسات والشركات في القطاع الأهلي وبين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومخرجاتها من القوى العاملة السعودية.

من جانبه، عبر مدير عام فـرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة علي بن يحيى الغامدي، عن شكره وامتنانه للأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على حضوره غداً ورعايته وتدشينه فعاليات الحفل.

وأوضح الغامدي أن فعاليات الحفل ستشتمل على حفل افتتاح وتخريج الدفعة 23 وتكريم المتفوقين والرعاة فيما سيتم عقد لقاء مفتوح يوم الثلاثاء المقبل بعنوان "تخطيط المسار الوظيفي في سوق العمل السعودي"، يشارك فيه نخبة من المهتمين في هذا المجال.

وأضاف أنه سوف يتم عقد ورشة عمل للخريجين يوم الأربعاء المقبل بعنوان مهارات الحصول على الوظيفة وذلك لتعريف الخريجين بالطرق والأساليب الحديثة للبحث عن الوظيفة ومهارات إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وأخيراً تسليط الضوء على منصات التوظيف الالكترونية. بالإضافة إلى معرض للتوظيف والذي يمتد لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 1440/08/03هـ إلى 1440/08/05هـ تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل خلالها الزائرين، وتعّرف من خلالها بأنشطتها والمزايا الوظيفية التي تقدمها وطبيعة العمل فيها.

وأضاف بتلك المناسبة، أن الفرع تلقى (534) عرضاً وظيفياً من عدد من شركات ومؤسسات القطاع الأهلي، وهذا يؤكد ما يتمتع به خريجو المعهد ولله الحمد من سمعة عالية نتيجة جدية التدريب الذي أكسبهم مهارات عملية وسلوكيات وظيفية تلبي احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.