شاهد.. طائرة المسح الجيوفيزيائي تحلّق في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني

دشّنها المهندس خالد المديفر اليوم في الدوادمي نيابة عن وزير الصناعة

دشّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر؛ نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وقالت هيئة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية السعودية، إن الطائرة حلّقت في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني.

4

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 01:04 PM

دشّنها المهندس خالد المديفر اليوم في الدوادمي نيابة عن وزير الصناعة

شاهد.. طائرة المسح الجيوفيزيائي تحلّق في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,380

دشّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر؛ نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وقالت هيئة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية السعودية، إن الطائرة حلّقت في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021