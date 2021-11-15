الإحصاء الخليجي: 84.4 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,535 والإصابات المؤكّدة 2,525,916 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,535 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.