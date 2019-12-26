أمير الرياض يستقبل المحافظين ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز

حثّهم على متابعة أمور المواطنين وتلمّس احتياجاتهم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ المحافظين ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز، الذين قدموا للسلام عليه عقب تكليفهم في مناصبهم الجديدة.



وأكّد الأمير فيصل بن بندر في كلمة وجهها لوكلاء المحافظات ورؤساء المراكز، أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة بوصفهم الذراع المهم للإمارة.



وقال إن آراءهم ومقترحاتهم محل اهتمام، لاسيما وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يتابعان كل ما من شأنه رقي الخدمات المقدمة للمواطنين.



وحثّ الأمير فيصل بن بندر، على متابعة أمور المواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة، واتخاذ الإجراء النظامي بحق المتجاوزين للنظام، مؤكدًا ثقته في الجميع بأن يؤدوا دورهم بإخلاص وعلى منهج سليم وفق الكتاب والسنة وتوجيهات ولاة الأمر.



من جانبه أعرب المحافظون ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز، عن اعتزازهم وتقديرهم بالثقة الغالية التي تشرفوا بها، آملين أن يكونوا عند حسن الظن لخدمة المنطقة ومحافظاتها وتأدية الدور على أكمل وجه.



حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومدير الموارد البشرية بإمارة الرياض محمد بن عبدالله المنقاش.