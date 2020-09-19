"سليمان الحبيب" بالتخصصي يحصد المركز الأول في متطلبات السلامة الأساسية للمرضى

بعد التأكد من الالتزام الكامل بتطبيق المستشفى لمعايير الجودة والحد من الأخطاء

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي في تحقيق المركز الأول على مستوى المملكة في برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى "أمان" لعام 2019 من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والذي يُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى وتقييم واعتماد كافة المنشآت الصحية بالمملكة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم الأسبوع الماضي بهذه المناسبة؛ حيث قام مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، بتسليم الجائزة لمدير عام المستشفى عبدالرحمن العييد، والذي تقدم بالشكر والتقدير له ولكافة الكفاءات الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى على تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة لعملهم الدؤوب وحرصهم على تحقيق الريادة في الجودة الطبية والرعاية الصحية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سلامة وتحسين تجربة المرضى هدف رئيس في استراتيجية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، والتي تسعى على الدوام لتحقيقه، وطرح أفكار جديدة تساهم في تطوير القطاع الصحي والنهوض من أجل تقديم رعاية صحية أكثر أماناً وسلامة.

من جهته قال الدكتور أيمن الخضراء المدير الطبي لمستشفى التخصصي: إن الفوز بهذه الجائزة جاء بعد تقييم شامل من أعضاء اللجنة، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق المستشفى للمتطلبات والاشتراطات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى، والتي تشمل 20 معياراً أساسياً للسلامة والجودة بما يضمن الحد من الأخطاء المتعلقة بالرعاية الصحية وتهيئة بيئة صحية آمنة.

وأوضح الدكتور الخضراء أن هذا الاعتماد يبرهن على تقديم المستشفى لخدماتها طبقاً لمعايير السلامة الوطنية للمستشفيات الصادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مع الالتزام المستمر بمتطلبات الجودة وسلامة المرضى، وأن الخدمات الطبية تقدم بكفاءة وجودة عالية تضاهي أرقى وأعرق المنشآت الصحية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا التصنيف سيكون دافعاً قوياً للمضي قدماً في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والتحسين المستمر على المستوى الطبي والفني، وكذلك الإداري، كما أنه تحقيقاً لسياسة مجموعة سليمان الحبيب بأن تكون الأفضل من بين مقدمي الرعاية الصحية، والأكثر موثوقية على مستوى الشرق الأوسط.

واختتم بالقول إن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لعديد من الاعتمادات والجوائز الدولية والمحلية المشرفة التي حصلت عليها المستشفى، والتي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS لتطبيق الملف الطبي الإلكتروني، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، وجائزتي التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.