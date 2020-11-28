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شملت عددًا من المحافظات

هطول أمطار متفاوتة الغزارةعلى منطقة جازان

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هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم, أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان.

وشملت الأمطار "مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبو

عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها".