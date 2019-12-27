"مدني مكة": 13 إصابة جراء حريق شقة الشوقية

فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء 40 شخصًا في الموقع

نجح الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الجمعة، في إخلاء بناية بحي الشوقية بعد نشوب حريق بالدور الثاني نتج عنه عدد من المصابين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: فرق الإنقاذ التابعة لمدني العاصمة المقدسة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اقتحام مبنى من ثلاثة أدوار بعد أن حالت سحب الدخان وألسنة اللهب بين قاطنيه من نساء ورجال وأطفال من الخروج لمناطق آمنة.

وأضاف: الحريق نشب في أثاث صالة بمدخل شقة بالدور الثاني مكونة من خمس غرف تسللت سحب الدخان للأدوار العلوية من البناية، في وقت حالت ألسنة النار وسحب الدخان المشتعلة في صالة بمدخل الشقة بين قاطنيها من الأطفال والنساء من الخروج لتعلو صرخات طلب النجاة في أصداء البناية.

وأردف: مع وصول فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق المساندة لموقع الحادث اقتحمت فرق الإنقاذ البناية لتباشر عمليات الإنقاذ من ثلاثة محاور رئيسة استخدمت فيها السلالم المزدوجة والمتحرك وسيارة السلالم والسلالم الداخلية للبناية وعمدت فرق الإنقاذ على الإخلاء الجانبي للبناية عن طريق النوافذ الجانبية بعدما أزالت شبك الحديد لتفادي تفاقم الإصابات بحالات الاختناق والتعرض لألسنة اللهب، لتتمكن من إخلاء ٤٠ شخصًا، بينهم نساء وأطفال لمنطقتين آمنتين "الأولى" خارج البناية للحالات الحرجة، والمنطقة "الثانية" سطح المبنى للحالات المستقرة .

وتابع: نتج عن الحادث عدد من الإصابات بالاختناق تلقى ثلاث منهم العلاج في موقع الحادث فيما تم نقل ١١ حالة عن طريق فرق الهلال الأحمر للمستشفى، بينهم ستة أطفال تلقى ثلاثة منهم العلاج وسمح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم الصحية، فيما لازال البقية يتلقون العلاج بعد إصابتهم بحالات اختناق بينهم حالة امرأة حرجة .

وقال المتحدث: استطاعت فرق الإطفاء الوصول لمنطقة الحريق وإخماده والعمل على تهوية أروقة البناية من الأدخنة بعد تأثرها بالترسبات الكربونية الناجمة عن الحريق.

وأضاف: أعمال التحقيق في الحادث لازالت مستمرة بعد استدعاء الأدلة الجنائية وخبير الحرائق للمشاركة في أعمال التحقيق.

_______

فرق "المدني" سيطرت على النيران .. ونُقلت الحالات إلى مستشفييْن

إخماد حريق داخل شقة بـ "شوقية مكة" بعد إصابة 20 شخصاً

أخمدت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم، حريقاً اندلع داخل شقة بالدور الثاني في عمارة مكوّنة من أربعة أدوار بحي الشوقية؛ أسفر عن إصابة 20 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة بحروقٍ واختناق.

ونُقلت 10 حالات إلى مستشفى النور، وأربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، فيما تمّت معالجة ست حالات في الموقع.

ومن المنتظر صدور بيانٍ عن الدفاع المدني لتوضيح تفاصيل حادثة الحريق.