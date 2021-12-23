





14

قائمة من الأشجار المحددة بالاتفاق مسموح بزراعتها في كل منطقة

"الشؤون البلدية": نوصل الشتلات للمواطنين ونزرعها مجاناً

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال المهندس عبدالله بن سعيد، أن بعض الأمانات تتيح للمواطنين والمقيمين طلب الشتلات مجاناً من مشاتل البلدية، ويتم توصيلها للمنزل وزراعتها.



وعبر مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية" اليوم لفت "ابن سعيد" إلى أن هناك قائمة من الأشجار المحددة بالاتفاق مع وزارة البيئة والزراعة مسموح بزراعتها في كل منطقة.