شاهد.. بلدية ينبع تنفذ مشروعات سفلتة الأحياء والشوارع حسب الأولوية داخل المحافظة

​تطلق حملة مكثفة للحد من تكاثر وانتشار البعوض داخل الأحياء

نفذت بلدية محافظة ينبع جملة من مشروعات سفلتة الأحياء والشوارع الرئيسة داخل المحافظة حسب الأولوية المحددة، وذلك بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية المحافظة فهد المشعان، وبمتابعة شخصية من محافظ ينبع المهندس مساعد السليم، ولدفع عجلة التنمية بالمحافظة.



وتفصيلاً، وجّه رئيس البلدية بإطلاق حملة مكثفة للوقاية الصحية من أعمال رش المبيدات داخل الأحياء السكنية بهدف منع تكاثر الذباب والبعوض مدتها ثلاثة أيام وتهدف الحملة إلى المكافحة الحشرية والوقاية الصحية وذلك للقضاء على الذباب والبعوض وتبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم غدٍ الثلاثاء، إضافة إلى العمل المسائي المعتاد.

كما قامت البلدية بتركيب إنارة وأرصفة وتسوية بعض المواقع وجارٍ إكمال أعمال التحسين والتطوير ببعض الشوارع والأحياء‏ وإعادة تأهيل وتحسين الجزيرة الوسطية ببعض الطرق داخل المحافظة بالإضافة إلى أن عملت إدارة المشاريع بأعمال الكشط والسفلتة بالطرق الرئيسة لسفلتتها وتغيير الفوانيس التقليدية الخاصة بإنارة الشوارع بفوانيس ليد موفرة للطاقة بطريق عمر بن الخطاب كمرحلة أولى إضافة ‏إلى تغير الكشافات بحي الدانات وتمديد كيابل أعمدة الإنارة واستمرارية سحب السيارات التالفة والذي بلغ عدد السيارات المسحوبة 136 سيارة إلى الوقت الحالي.



كما قامت البلدية بإزالة الكثبان الرملية وسفلتة طريق نبط الرئيس الذي تضرر أخيرًا من السيول والأمطار وإصلاح طريق مركز النجف وأبو شكير بعد تضرره من هطول الأمطار الأخيرة التي هطلت على مراكز المحافظة ومازال العمل جاريًا لصيانة طريق بعض المراكز.

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