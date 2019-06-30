"القحطاني" يحتفل بزواجه من كريمة "آل عاطف"

بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض

احتفل عبدالرحمن بن عبدالمحسن العاطفي القحطاني، من منسوبي التعليم بمحافظة الرين، بزواجه من كريمة عائض بن دايس آل عاطف، بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض.

حضر حفل الزواج، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، وعدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.

2

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 04:33 PM

بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض

"القحطاني" يحتفل بزواجه من كريمة "آل عاطف"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 590

احتفل عبدالرحمن بن عبدالمحسن العاطفي القحطاني، من منسوبي التعليم بمحافظة الرين، بزواجه من كريمة عائض بن دايس آل عاطف، بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض.

حضر حفل الزواج، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، وعدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019