"أمانة الرياض" تبدأ تطبيق إلغاء الرخصة آليًّا بعد عام من انتهائها

لتفادي تراكم الرسوم على تاركي مزاولة النشاط

بدأت أمانة الرياض في تنفيذ إجراء يضمن إلغاء الرخص التجارية آليًّا بعد مرور عام واحد أو أكثر على انتهائها دون تجديد.

وأوضحت "الأمانة" أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي تراكم الرسوم على من ترك مزاولة النشاط، داعية المعنيين للمبادرة بسرعة تجديد الرخصة أو إلغائها.

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06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 10:11 PM

لتفادي تراكم الرسوم على تاركي مزاولة النشاط

"أمانة الرياض" تبدأ تطبيق إلغاء الرخصة آليًّا بعد عام من انتهائها

فهد الغبيوي

الرياض

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بدأت أمانة الرياض في تنفيذ إجراء يضمن إلغاء الرخص التجارية آليًّا بعد مرور عام واحد أو أكثر على انتهائها دون تجديد.

وأوضحت "الأمانة" أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي تراكم الرسوم على من ترك مزاولة النشاط، داعية المعنيين للمبادرة بسرعة تجديد الرخصة أو إلغائها.

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