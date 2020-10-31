في يوم واحد.. فرنسا تسجِّل أكثر من 49 ألف إصابة بكورونا

فيما بلغ إجمالي الإصابات 1331984 إصابة.. وعدد الوفيات 36565

سجّلت فرنسا 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و256 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة، فيما وصل مجموع حالات الوفاة إلى 36565 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 01:09 AM

فيما بلغ إجمالي الإصابات 1331984 إصابة.. وعدد الوفيات 36565

في يوم واحد.. فرنسا تسجِّل أكثر من 49 ألف إصابة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

باريس

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سجّلت فرنسا 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و256 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة، فيما وصل مجموع حالات الوفاة إلى 36565 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد فرنسا

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