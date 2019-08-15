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بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر الأمطار

إعادة فتح "طريق جبل الكر" بالهدا في الطائف

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنية نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.