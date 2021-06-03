"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

تؤدي لارتفاع الأمواج وتدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 11:18 AM

تؤدي لارتفاع الأمواج وتدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد

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