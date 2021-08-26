5 ملايين طن.. ميناء الجبيل الصناعي يحقّق زيادة في البضائع المناولة

بنسبة زيادة بلغت 3.45 في المائة مقارنة بالعام الماضي

حقّق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر يوليو لعام 2021م، ارتفاعًا في إجمالي البضائع المناولة الصادرة والواردة بواقع أكثر من 5 ملايين طن، من مختلف المنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية، بنسبة زيادة بلغت 3.45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ من خلال 155 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.

وشملت الصادرات التي انطلقت من الميناء موادَّ مثل الديزل، ومادة السماد الصناعي "اليوريا"، بالإضافة إلى مادة الميثانول، ومادة النفثالين، ومادة الموقاز، ومادة الكيروسين.

ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أكبر ميناء صناعي متخصص في العالم لتصدير المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية والمواد الصلبة "حديد الخام، اليوريا" السماد الصناعي، الكبريت، الفحم البترولي" بـ34 رصيفًا ومساحة 6.8 كم2، وعدد 5 محطات، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في الميناء 70 مليون طن.

ويمثل الميناء أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ، والذي يعد إحدى بوابات المملكة التي تطلّ من خلالها على جزء مهم من العالم، وهي الجهة الشرقية.