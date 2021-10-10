"الصحة": تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد 10 أكتوبر

ستظهر الحالات الأخرى لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر سيتم ظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا وفق التالي: محصّن، تلقى جرعة أولى، لم تثبت إصابته، غير محصّن.

وستظهر الحالات الأخرى (مصاب ومخالط وحجر منزلي وحجر مؤسسي) لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة والفئات التي تستوجب الحجر المنزلي والمؤسسي.

1

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:52 PM

ستظهر الحالات الأخرى لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة

"الصحة": تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد 10 أكتوبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 285

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر سيتم ظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا وفق التالي: محصّن، تلقى جرعة أولى، لم تثبت إصابته، غير محصّن.

وستظهر الحالات الأخرى (مصاب ومخالط وحجر منزلي وحجر مؤسسي) لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة والفئات التي تستوجب الحجر المنزلي والمؤسسي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021