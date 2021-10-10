"الصحة": تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد 10 أكتوبر

ستظهر الحالات الأخرى لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر سيتم ظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا وفق التالي: محصّن، تلقى جرعة أولى، لم تثبت إصابته، غير محصّن.

وستظهر الحالات الأخرى (مصاب ومخالط وحجر منزلي وحجر مؤسسي) لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة والفئات التي تستوجب الحجر المنزلي والمؤسسي.