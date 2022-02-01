كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة

453 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة ‏جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 881,887.‏

0

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 08:54 PM

453 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

4 174

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة ‏جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 881,887.‏

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022