كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة

453 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة ‏جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 881,887.‏