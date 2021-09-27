"الأرصاد": رياح مصحوبة بانخفاض في الحرارة وتدنٍ في مدى الرؤية على شرق المملكة ووسطها

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاضٍ في درجات الحرارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.