في لقائه بمشايخ القبائل.. محافظ أبو عريش يدعو للتعاون مع الجهات الأمنية لمكافحة الجرائم

دعا لاحتواء قضايا الخلافات العائلية ومنع التعديات على أملاك الدولة

دعا محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني مشايخ القبائل بالمحافظة إلى التعاون مع الإدارات الأمنية للعمل على مكافحة الجرائم، والتبليغ عن المخالفين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أبو عريش بمديري الإدارات والمشايخ وأعضاء المجلس المحلي.

تناول اللقاء عددا من المحاور بينها منع التعديات على أملاك الدولة والأراضي البيضاء، ومتابعة الخدمات والمشاريع المنفذة، واحتواء قضايا الخلافات العائلية، وتسهيل وتذليل العقبات التي تواجه الجهات الحكومية، ومنع التعدي على الأودية وإقامة العقوم بموسم الأمطار، ومناقشة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ومشاريع البلدية المنفذة.

ودعا الشمراني إلى التقيد بالفترة المسموحة لإنهاء مناسبات الزواج والمحددة بالساعة الـ2 فجرا، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المخصصة والإبلاغ عن المخالفين.



وأكد الشمراني أهمية دور المشايخ والأعيان بالمحافظة، وتعاونهم مع الجهات الحكومية، وتنفيذ توجيهات ولاة الأمر، وذلك لتحقيق النتائج الإيجابية لخدمة المحافظة والمواطنين، مشيدا بدور ملاك القصور بتخفيض أسعار مناسبات الزواج، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى التيسير على الشباب، وتحقيق المصلحة العامة.

واضاف أنه يجب أن يكون هناك توعية للمواطنين، وتعاون بين المشايخ والجهات الحكومية للرقي بالمحافظة، وتقديم المبادرات التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.