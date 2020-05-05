شاهد الطفوحات تحاصر "مدائن الفهد" بجدة.. عامان من التسريبات و"المياه": جوفية!

تلوث يُهدد الحي وشوارعه وبلاغات تتواصل دون نهاية للمعاناة.. تختفي بتوقف الضخ!

قال سكان حي مدائن الفهد بجدة: إنهم يعانون من طفح المياه بشوارع الحي منذ عامين دون أن يجدوا حلًّا جذريًّا من قِبَل الجهات المعنية للقضاء على تسرب المياه التي تسببت في تلوث المنطقة وأصبحت بؤرة تهددهم بتجمع الأوبئة.

وبيّن المواطنان "عبده المعشي وعبدالله الزهراني"، أنهما تقدما بعدد من البلاغات للمياه والأمانة؛ إلا إنهما لم يجدا تجاوبًا يُنهي المعاناة سوى الإفادة بأن تلك المياه جوفية.

لكن المواطنين أكدوا أن طفح المياه جاء نتيجة حدوث تسربات بتمديدات الحي؛ حيث لاحظوا اختفاء الطفح بعدما تم إيقاف ضخ المياه عن الحي لمدة يومين؛ مما يؤكد روايتهم أن تجمعات الطفح تحدث بسبب التمديدات، وطالبوا بسرعة إيجاد حل جذري لإنهاء معاناتهم مع تلك التسربات التي أرهقتهم ودمرت الشوارع.

ونقلت "سبق"، بدورها، معاناة سكان الحي لمدير عام المياه بمحافظة جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني الذي قدّم شكره لـ"سبق" لحرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه، وقال: "نود أن نوضّح أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم".

وأضاف: "نفيدكم بأنه سَبَق الوقوف على وضع هذا الحي من قِبَل الفِرَق الفنية المتخصصة، وتم فحص شبكات المياه فيه والبحث عن مصادر وأسباب الطفوحات، وتَبَيّن أنها مياه جوفية، تختص جهات أخرى معنية بمتابعتها".

وشدد "الزهراني" على أن شركة المياه الوطنية ترحّب بأي رأي أو استفسار يخدم المواطن، ويحقق المصلحة العامة.