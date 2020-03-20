إصابة ممارسة صحية بـ"كورونا" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

خالطت عاملة منزلية قدمت قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بإصابة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس، حيث ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

وأبان حساب المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم، وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.

وأوضح أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم، ويجري استكمال فحص البقية.

فيروس كورونا الجديد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

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20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 01:19 AM

خالطت عاملة منزلية قدمت قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة

إصابة ممارسة صحية بـ"كورونا" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

شقران الرشيدي

الرياض

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بإصابة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس، حيث ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

وأبان حساب المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم، وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.

وأوضح أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم، ويجري استكمال فحص البقية.

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فيروس كورونا الجديد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

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