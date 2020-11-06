سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.03%

مزيج برنت يصل إلى 40.10 دولار أمريكي للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 2.03 %.

وسجل مزيج برنت عند الساعة 1000 بتوقيت غرينتش تراجعًا بمقدار 0.83 دولار إلى 40.10 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.35 % أو ما يعادل 0.91 دولار، عند 37.88 دولارًا أمريكيًا للبرميل.