التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

المالكي: لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح امس الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

0

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 01:03 AM

المالكي: لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

5 3,124

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح امس الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020