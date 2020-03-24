عن بُعد.. جامعة المؤسس تطلق 5 ورش تحضيرية لهاكاثون التطبيقات اللغوية غدًا

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

تطلق جامعة المؤسس خمس ورش تحضيرية، تسبق إطلاق ملتقى هاكاثون التطبيقات البرمجية اللغوية الذي يتنافس فيه ٣٢ فريقًا تقنيًّا على مستوى السعودية؛ وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

الورش التي تبدأ غدًا الأربعاء، وتستمر إلى يوم السبت، برعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم عبدالسلام الحياني، تضم موضوعات عدة، منها: أبرز التجارب التقنية الناجحة في خدمة القرآن والسنة، وتطبيقات تعلم وتعليم اللغة العربية، وتعزيز المحتوى العربي في الإنترنت، وتحسين معالجة اللغة العربية الحاسوبية.

وكل ورشة تشتمل على محاور عدة، وتُنفَّذ جميعها عن بُعد عبر الإنترنت من خلال نظام التعليم الإلكتروني البلاك بورد.

وسيتم في هذه الورش التعريف بمشاريع الفرق المشاركة، ومتابعة خطوات إنجازها تمهيدًا للتصفيات النهائية التي ستُعقد لاحقًا في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن الجامعة تسعى إلى الخروج بعدد من البرامج التقنية التي تخدم اللغة العربية، وتسهل من استخدامها تعلمًا وتعليمًا.