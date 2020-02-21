محافظ هيئة المواصفات يلتقي بقادة 19 شركة عالمية

لتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون والعمل المشترك

بَحثَ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، مؤخرًا، وعدد من قياديي الهيئة، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية، مع وفد من قياديي أكثر من 19 شركة عالمية.

والتقى محافظ هيئة المواصفات بوفد مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG)، والذي شارك فيه نخبة من كبار مسؤولي الشركات العالمية أعضاء المجموعة؛ لمناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات واللوائح الفنية.

وأعرب المحافظ، عن سعي الهيئة الحثيث في تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل دور هذا القطاع في دفع مسيرة التنمية في المملكة، في ظل ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية.

وشهد اللقاء، جلسة نقاشية استعرض خلالها فريق مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات بعض التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض دور وجهود هيئة المواصفات في دعم وتمكين القطاع الخاص وحرصها على الاستماع دومًا لهموم القطاع والعمل على وضع الحلول الممكنة واستدامة التعاون الإيجابي.