"الشمري": اكتمال استعدادات الصحة لاستضافة رالي حائل الدولي 2021

بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، استكمال استعدادات صحة حائل لاستضافة رالي حائل الدولي ٢٠٢١م، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي ونقاط التجمعات وتنفيذها دون تأخير، وفقاً للتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وبين "الشمري" أنه سيتم تخصيص مركز لمراقبة الصحة العامة وإدارة الحشود في فندق "ملينيوم"؛ حيث سيتم من خلاله متابعة البروتوكولات الخاصة في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة، مؤكداً على أنه سيكون لقاح كورونا بجرعتين شرط لكل من سيتطلب عمله التواجد في رالي حائل الدولي ٢٠٢١م وفقاً لتحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".

وشدد "الشمري" على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية في جميع نقاط التجمع والفعاليات المصاحبة للرالي، والإسراع بالحصول على استكمال اللقاحات لمن لا يزال متخوفًا أو لديه أي ظروف منعته من الحصول عليها خلال الفترة الماضية.