مدارس عسير تقدم مبادرات وبرامج نوعية

أبرزها "تمام" لتطوير العمل في "مدرستي"

قدمت وحدة تطوير المدارس بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددًا من المبادرات النوعية أبرزها: مبادرة "تمام".

وتهدف المبادرة إلى تطوير العمل في منصة "مدرستي" على المستويات التعليمية والفنية والإدارية، وإثراء وتعزيز الجوانب الإيجابية والعمل على تجويد العمل في المنصة، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ.

فيما تمثّلت المبادرة الثانية في "التحول الرقمي في الأعمال الإدارية والمكتبية بالوحدة"، وتهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة في جعل منصة التعليم عن بعد أداة تعليمية دائمة كرافد للتعليم الكلاسيكي وبديل إلكتروني للطوارئ.

وأوضحت مديرة الوحدة بهية الحفظي، أن الوحدة تضم مسارين؛ أحدهما المسار الإشرافي ويشرف على 23 مدرسة، والمسار التمكيني ويشرف على 43 مدرسة.

ولفتت إلى أن الوحدة نفذت عددًا من البرامج؛ منها: "مشروع معالجة الفاقد التعليمي" في مادة الرياضيات للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، و"استبانة الفاقد التعليمي".

وأوضحت أنها استبيانات إلكترونية مكونة من 33 سؤالًا موجهة إلى عدد من الشرائح شملت: 343 من أولياء الطلاب، و42 معلمًا مشاركًا، و74 مدرسة، إضافة إلى تنفيذ 24 برنامجًا تدريبيًّا وورش عمل ولقاءات، استفاد منها أكثر من 1000 مستفيد ومستفيدة، بالإضافة إلى عقد خمس شراكات مجتمعية.

كما حصلت الوحدة على المركز الرابع بجائزة كيان الذهبي في "دورتها الثانية" على مستوى الهيكل التنظيمي لإدارة التعليم.