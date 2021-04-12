مركز صحي الصرار ينفذ فرضية إخلاء وهمي بعد اندلاع حريق بعيادة الأسنان

للوقوف على جاهزية الأطقم الطبية والتدريب على مواجهة الكوارث الحقيقية

نفذت إدارة المراكز الصحية بقطاع الصرار، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، وبمشاركة القطاعات الحكومية، خطة إخلاء وهمي لمركز صحي الصرار.

وفي التفاصيل، ذكر مدير إدارة المراكز الصحية بقطاع الصرار عبدالله الشمري أن تطبيق الخطة الفرضية بدأ بعد عقد عدة اجتماعات داخلية لمناقشة خطة العمل وآلية التنفيذ والأهداف المبنية على إقامة مثل هذه الخطط الاعتيادية، والتي تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات وجاهزية الأطقم الطبية وتدريب العاملين على كيفية التعامل لمواجهة الكوارث الحقيقية بما يكفل تفادي وتقليل الخسائر المادية والبشرية.

وأوضح "الشمري" أن الخطة بدأت بفرضية اندلاع حريق بعيادة الأسنان مما استدعى إخلاء المركز من المرضى والمراجعين، وعلى الفور تم التعامل مع الحدث حسب الإمكانيات المتاحة إلى أن وصلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وإعلان حالة الطوارئ وانتقال الكادر الطبي إلى موقع التجمع الآمن، بعد أن تم نقل المرضى إلى المنطقة الآمنة.

وقام الفريق الطبي بمباشرة الحالات وعمل اللازم لها ونقل الحالات التي لا تتحمل المكوث طويلاً إلى المستشفيات القريبة، وبعد أخذ الإذن من فريق الدفاع المدني والتأكد من أمان المبنى، تمت إعادة المرضى إلى المبنى وفرزهم مجدداً من خلال قسم النساء وإدخال الحالات الأولى فالأولى لإكمال الفحوصات وتقديم الخدمة الطبية المناسبة لهم، وأبان أن عدد ما تم إخلاؤه هو ٧ مرضى وما يزيد عن ٢٨ مراجعاً، وشارك في التمرين ١٤ من الكادر الطبي وسيارة إسعاف واستغرق وقت الإخلاء دقيقتين.

من جهة أخرى، شاركت إدارة المراكز الصحية بالصرار دول الخليج للاحتفال بالأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي" من خلال إقامة أربعة معارض في مراكز الصرار والقليب والصحاف ومغطي وتناولت الفعاليات الاهتمام بصحة الفم وأهمية تنظيف الأسنان ودعم السلوكيات الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة الفم والأسنان.