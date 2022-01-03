"كورونا" يلغي تدريب الاتفاق .. قبل التحضير لمواجهة الباطن

ظهرت اليوم الاثنين حالة إيجابية جديدة بالإصابة بفيروس كورونا، في صفوف الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق .

وكان من المفترض إقامة مران الاتفاق مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلا أن ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا للمعد البدني الصربي إيفان سيتيتش، دفعت بمدرب الفريق "فلادان " لاتخاذ قرار إلغاء التدريب اليوم حفاظاً على سلامة الفريق.

وسيخضع جميع أفراد جهاز الفريق إلى فحص المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا للتأكد من سلامة جميع الطاقم قبل استئناف تدريبات الفريق يوم غدٍ الثلاثاء للاستعداد لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.