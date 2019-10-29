ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019

وسط حضور كبير لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.

وألقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة، وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهاً بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار.

وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة، ولما تقدمه من إمكانات؛ من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

كما تحدث رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي عن الاستراتيجيات المطلوبة لتحويل الموارد البشرية والبيئية، والتحديات التي نواجهها اليوم، إلى فرص من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن جمهورية الهند تندرج ضمن أسرع الدول نموًّا للسنة الثالثة على التوالي. كما تطرق إلى العلاقات السعودية - الهندية شاكرًا خادم الحرمين الشريفين على الدعوة.

فيما حث كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قادة العالم وصناع السياسات على خلق مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوبهم، وأكد أهمية أن يبدأ الحوار عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط بالحديث عن الاستثمار، وخلق الوظائف.. لافتًا إلى أن المنطقة تزخر بالكثير من الفرص، وفي مقدمتها وجود مجتمع شاب وطموح.