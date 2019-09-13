بدْء الطلب المسبق.. تعرّف على أسعار أجهزة آيفون الجديدة بالسعودية

بدأت شركات الاتصالات والمتاجر المتخصصة، عصر اليوم الجمعة، بإطلاق خدمة الطلب المسبق لأجهزة الآيفون الجديدة؛ وذلك عبر مواقعها الإلكترونية.

ويُنتظر أن يبدأ البيع الرسمي للأجهزة الجديدة والبدء بإيصالها للعملاء؛ ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري.

وفيما يلي أسعار الأجهزة الجديدة في بعض المتاجر:

آيفون 11

-64GB = 2999 SAR

-128GB = 3249 SAR

-256GB = 3699 SAR

أيفون 11 برو

-64GB = 4299 SAR

-265GB = 4999 SAR

-512GB = 5899 SAR

أيفون 11 برو ماكس

-64GB = 4799 SAR

-265GB = 5399 SAR

-512GB = 6299 SAR