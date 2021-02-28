﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبًا استرجاعيًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق بعد مواجهة التعاون يوم أمس.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمرين الجري حول الملعب وتمديد العضلات للمجموعة التي خاضت مواجهة التعاون، فيما أدت بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، فيما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.



وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق إجازة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف التدريبات مساء الثلاثاء تحضيرًا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم.



وشهد المران مشاركة الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي في تدريبات اليوم بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي.