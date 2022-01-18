أمريكا تعاقب 3 أفراد وكيان مرتبطين بـ"حزب الله"

وفروا الدعم المادي واللوجستي والتكنولوجي للمليشيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الثلاثاء) عقوبات على ثلاثة أفراد، وكيان واحد، مرتبطين بمليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، بحسب ما أوردت "رويترز".

وشملت العقوبات الأمريكية على مليشيا "حزب الله"، رجل الأعمال عادل دياب، والمسؤول بالحزب علي محمد داوون، وعضو الحزب جهاد علامة؛ لتوفيرهم الدعم المادي واللوجستي والتكنولوجي للمليشيا.

وضمت العقوبات أيضاً شركة "دار السلام" للسياحة والسفر ومقرها لبنان.

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18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 07:39 PM

وفروا الدعم المادي واللوجستي والتكنولوجي للمليشيا

أمريكا تعاقب 3 أفراد وكيان مرتبطين بـ"حزب الله"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الثلاثاء) عقوبات على ثلاثة أفراد، وكيان واحد، مرتبطين بمليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، بحسب ما أوردت "رويترز".

وشملت العقوبات الأمريكية على مليشيا "حزب الله"، رجل الأعمال عادل دياب، والمسؤول بالحزب علي محمد داوون، وعضو الحزب جهاد علامة؛ لتوفيرهم الدعم المادي واللوجستي والتكنولوجي للمليشيا.

وضمت العقوبات أيضاً شركة "دار السلام" للسياحة والسفر ومقرها لبنان.

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