"جوزيف دي سوزا" محترف "الأهلي" يشكو الجهاز الطبي بالنادي!

اتهمه بالتسبب في إصابته الحالية وابتعاده عن قائمة الفريق الآسيوية

انتقد المحترف البرازيلي في صفوف النادي الأهلي، اللاعب جوزيف دي سوزا، الجهاز الطبي بالنادي محملاً إياه الإصابة الحالية التي يعاني منها.

وكتب المحترف البرازيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام يشرح فيه ما تعرض له منذ مباراة الرائد الماضية.

وقال اللاعب :" عقب مباراة الرائد شعرت بآلام شديدة في ركبتي وطلبت من الجهاز الطبي عمل الفحوصات اللازمة وبالفعل تم عمل الأشعات وأخبرني الجهاز الطبي بأن كل شيء على ما يرام".

وأضاف :" لعبت مباراة الملحق الآسيوي ولم أكن بحالتي البدنية الجيدة وتحاملت على نفسي حتى نهاية المباراة لكن الأمور ازدادت سوءاً، حيث أجريت فحوصات أخرى بينت وجود الكثير من المشاكل لدي في الركبة ".

واستبعد اللاعب جوزيف دي سوزا من قائمة فريقه الآسيوية بسبب تلك الإصابة التي ستغيبه عن فريقه مدة تتراوح من 3: 4 أسابيع.