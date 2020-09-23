منسوبات إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة يهنئن القيادة بذكرى اليوم الوطني

رفعن شكرهن للثقة الملكية بخروجهن للميدان ومشاركة الرجال في بناء المجتمع

قدمت منسوبات إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، تهنئتهن باليوم الوطني (٩٠)، رافعين شكرهن وتقديرهن للثقة الملكية التي مُنحت للمرأة لتتبوأ مناصب وقيادات، وفرصًا لتبني المجتمع بمشاركة الرجل، وتحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية باتت تشارك المرأة في خدمة بيوت الله والدعوة والإرشاد، وتشرف على الميدان بكل ثقة وعزم وفقًا لمنهج الشريعة الإسلامية الصحيحة وإنفاذًا لتوجيه وقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأكدت مديرة القسم النسائي بالإدارة فوز جماح الغامدي، أن عهد خادم الحرمين الشريفين مليء بتعزيز دور المرأة وهو العصر الذهبي للمرأة، مهنئة الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي العظيم باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقالت الغامدي: هذه المناسبة التي تتزامن مع ظروف استثنائية نتيجة ظهور وباء كوفيد 19 (كورونا)؛ إلا أن حب الوطن لدى الشعب يتحدى كل الأزمات حتى بات شعب المملكة -بفضل من الله- مثالًا يُحتذى به لحبه وولائه للوطن، وسوف تنطوي صفحة الوباء إن شاء الله بعد الإجراءات الاستباقية والوقائية التي رسمتها حكومتنا الرشيدة.

وأضافت: أنتهز الفرصة لأقدم رسالتي للوطن مجسدة في كتاب دور المملكة الإنساني "وتستمر المسيرة"، أهدي كتابي الخاص لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللوطن وللشعب السعودي.

وقالت الموظفة بالإدارة حنان السيد: بهذه المناسبة ننتهز فرصة ذكرى الوطن، ونقدم أصدق التبريكات والتهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي، كما ننتهز فرصة ذكرى الوطن ونرفع لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أسمى التبريكات بهذه المناسبة ولكافة فروع الوزارة في المملكة.

وأكدت الموظفة بثينة الصاعدي، أن هذا العام يُعَد عامًا تاريخيًّا شهد أوج عصر التطور والقفزات للمرأة السعودية ونحن منسوبات إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، نفخر أن الفرصة مُنحت لدور المرأة في الميدان ووقوفها بجوار الرجل لخدمة بيوت الله والدعوة والإرشاد؛ إنفاذًا للقيادة الرشيدة، ونقدم أصدق التبريكات والتهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولحكومتنا الرشيدة ولكافة أفراد الشعب السعودي.

وقالت الموظفة بالإدارة علية الشمراني: وطني الحبيب يا أطهر بقاع الأرض، وطني يا من تحمل راية الإسلام، كل عام ونحن نفتخر بك، وبهذه المناسبة ننتهز فرصة ذكرى الوطن ونقدم أصدق التبريكات والتهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي، كما ننتهز فرصة ذكرى الوطن ونرفع لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أسمى التبريكات بهذه المناسبة ولكافة فروع الوزارة في المملكة العربية السعودية.