الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

ارتفع من 23 حالة قبل يوم

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، ارتفاعًا من 23 حالة قبل يوم.

وقالت: إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراضٌ، بلغ 19، ارتفاعًا من 15 إصابة قبل يوم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91146؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.