الصياهد.. "ابن سليم" يفوز بشوط شلفا ولي العهد في لون المجاهيم

خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقق عبدالعزيز عبدالله بن سليم، المركز الأول في شوط شلفا ولي العهد للمجاهيم، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحقق المركز الثاني في المنافسة حضرم بن سعود القحطاني، وحل سالم بن راشد المري ثالثاً.

وجاء في المركز الرابع محمد بن شعف الدوسري، وحصل القطري فرج سالم العذبة على المركز الخامس، وحل سادساً الإماراتي عوض سالم المنهالي.

فيما حصل على المركز السابع علي إبراهيم التميمي، وحل القطري علي جابر المخضوبية المري على المركزين الثامن والتاسع.

من جانبه، أوضح الفائز بالمركز الأول في "شلفا ولي العهد"، عبدالعزيز بن سليم، أنه يشارك للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أنه عزز منقيته "هامات" بفرديات بأسعار مرتفعة، وقطع وعداً لجماهيره بالحضور في بيرق المؤسس العام المقبل.

وقدم الفوز لجمهور هامات كهدية لهم ووعد بتحقيق المزيد من المنجزات بالمهرجان العالمي مهرجان الملك عبدالعزيز في النسخ المقبلة، بإذن الله تعالى.