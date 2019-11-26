"اقتحم المنزل الخطأ".. ثمانينية أمريكية تلقن رجلاً درساً قاسياً

ضربته بطاولة وحطمتها عليه .. حائزة بطولات في رفع الأثقال

قامت المُسِنة الثمانينية ويلي ميرفي؛ بتلقين شخصٍ درساً لن ينساه بعد أن أوسعته ضرباً، و"حطمت عليه طاولة"، إثر قيامه باقتحام منزلها في ولاية نيويورك الأمريكية.

وحسب موقع "الحرة"، قالت ميرفي؛ لشبكة قناة "أي بي إس 13": إنها كانت تستعد للنوم ليلة الخميس الماضي قبل أن تسمع صوتاً عند باب منزلها في مدينة روتشستر بولاية نيويورك؛ ليتبين أنه رجلٌ يصرخ ويستغيث طلباً لسيارة إسعاف.

وتضيف ميرفي: في أثناء اتصالها بهاتف الطوارئ سمعت صوت الضجيج وقد ارتفع أكثر، لتجد أن هذا الشخص قد اقتحم منزلها بالفعل.

وأوضحت قائلة: إنه كان يجب أن تتعامل معه مباشرة، إذ إنه "اقتحم المنزل الخطأ"، فرغم أنها تسكن بمفردها وعمرها تجاوز الثمانين "82 عاماً"، إلا أنها حائزة عديداً من الجوائز في رياضة حمل الأثقال، وتستطيع حمل أكثر من 100 كيلو جرام بيديها.

وزادت أن رد فعلها على اقتحام منزلها كان بالهجوم على الرجل وضربه حتى إنها "ضربته بطاولة حتى تحطمت على الرجل"، ثم قامت بسكب زجاجة غسول الشعر على وجهه واستمرت بعدها بضربه بمكنسة.

وتقول شرطة روتشستر إنها تلقت الاتصال من ميرفي مساء الخميس، وعثرت على الرجل المقتحم لمنزلها، ولكن لم يتم طلب توجيه أي تهم له إذ إن الرجل" كان تحت تأثير الخمر عندما اقتحم المنزل، ولم يكن على علمٍ بما يجري".