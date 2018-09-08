غريفيث: الحوثيون لم يردوا .. وسأذهب إلى مسقط وصنعاء خلال الأيام المقبلة

قال في مؤتمر صحفي من جنيف: حقّقنا تقدماً في المشاورات مع الوفد الحكومي

قال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث؛ اليوم، إنه سيذهب إلى مسقط وصنعاء خلال الأيام المقبلة، ومن الصعب تحديد موعد لجولة المشاورات المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، من جنيف: حاولنا بطرق مختلفة إحضار وفد الحوثيين إلى جنيف، لكن لم نتلقَ رداً منهم وحقّقنا بعض التقدم في المشاورات التي جرت مع الوفد الحكومي اليمني.

وأوضح يقول: أجرينا مشاورات مثمرة مع وفد الحكومة اليمنية وأقدّر التزامه بالحضور إلى جنيف.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قالت وكالة رويترز: إن وفد الحكومة اليمنية سيغادر جنيف اليوم، بحسب عضو في الوفد.

ونقلت الوكالة نبأً قالت فيه إنه من غير المتوقع وصول وفد الانقلابيين الحوثيين.

وأمس قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر؛ إن الميليشيات الحوثية راوغت كثيراً رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من "حزب الله" وإيران.

وقال السفير في تغريدة له على حسابه بـ "تويتر"، إن وفد الحكومة الشرعية قد وصل إلى جنيف حاملاً غصن السلام، وآملا في أن يكون لدى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ذرة حب لليمن ومصالح شعبه.

وأضاف: إلا أن الميليشيا – كعادتها - راوغت مرات عدة رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من "حزب الله"وإيران.