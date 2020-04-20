وزير الصحة: مع أرقام اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف إصابة.. ندعو الجميع للالتزام بالتعليمات

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أنه ووفقاً لما ذكر سابقاً، فقد وصلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا مع أرقام اليوم إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

ودعا الوزير الجميع للالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية ومنع انتشار الفيروس.

وقال: "وباء فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خطير، وانتشاره في العالم كبير، وتخطى حاجز الـمليونين ونصف على مستوى العالم".

وأكد وزير الصحة أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان.

وقال: "شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، نأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف؛ جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي".

وأوضح "الربيعة" سبب تزايد الحالات في الأيام الثلاثة الماضية قائلاً: "لاحظ الجميع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا؛ وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها".

ورفع وزير الصحة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال، التي تم اعتمادها لدعم الوزارة في هذه الجائحة.

وقال وزير الصحة: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لا يتوانيان في دعم كل ما يسهم في صحة المواطن، وهي أولوية قصوى لديهما أيدهما الله.