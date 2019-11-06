مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  يستعرض منجزاته بمعرض الكتاب الدولي بالشارقة

الزوار ثمنوا جهود المملكة في خدمة كتاب الله

قدم جناح المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، عرضاً مرئياً لأبرز إنجازات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

واحتوى العرض المرئي على أبرز الجهود التي يقوم بها المجمع من طباعة للمصحف الشريف، وترجمة معانيه لعدة لغات، ونشره حول العالم، وعرض لأبرز إصداراته المختلفة.

وأعرب عدد من الزوار عن مدى إعجابهم، واعتزازهم بما تقوم به المملكة ممثلة بوزارة الشون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود لخدمة كتاب الله، والدعوة إلى الله.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف معرض الشارقة الدولي للكتاب

0

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 07:42 PM

الزوار ثمنوا جهود المملكة في خدمة كتاب الله

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  يستعرض منجزاته بمعرض الكتاب الدولي بالشارقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 164

قدم جناح المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، عرضاً مرئياً لأبرز إنجازات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

واحتوى العرض المرئي على أبرز الجهود التي يقوم بها المجمع من طباعة للمصحف الشريف، وترجمة معانيه لعدة لغات، ونشره حول العالم، وعرض لأبرز إصداراته المختلفة.

وأعرب عدد من الزوار عن مدى إعجابهم، واعتزازهم بما تقوم به المملكة ممثلة بوزارة الشون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود لخدمة كتاب الله، والدعوة إلى الله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف معرض الشارقة الدولي للكتاب

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019