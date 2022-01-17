"قرية زمان" تغادر موسم الرياض بعد إحيائها أنماط العيش القديم

حفلت بتقديم حزمة من العروض المسرحية والفعاليات الترفيهية

أنهت "قرية زمان" إحدى وجهات موسم الرياض، أمس، فعالياتها, بعد 66 يومًا، استضافت خلالها عددًا من الأنشطة والحفلات.

وشهد مسرح الطيبين، الذي يعد من أبرز المناطق الفرعية لـ"قرية زمان"، في كل أسبوع نحو 176 عرضًا، 50 منها في العطلة الأسبوعية، كما شارك في الميدان نحو 149 فرقة شعبية، و2405 من أعضاء الفرق الفلكلورية، ونحو 241 موسيقيًا وموسيقية، إضافة إلى 390 عرضًا متجولًا، و462 من المشاهد والألعاب الشعبية، و1820 ممثلًا وممثلة.

وتعد "قرية زمان" واحدة من مناطق الفعاليات الترفيهية التي يتضمنها موسم الرياض، تقع في حي غرناطة في العاصمة الرياض، وتستهدف جميع شرائح المجتمع وفئاته العمرية من العائلات والأطفال والأفراد، وتقدم فعاليات عديدة للمهتمين بالتراث والثقافة والفنون والموسيقى.

وانطلقت فعاليات "قرية زمان" يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021م، واستمرت حتى يناير 2022م، حيث جمعت كل الأجيال بطابع تراثي على أرضٍ تبلغ مساحتها 65 ألف م2، ومساحة تُقدَّر بـ25 ألف م2 مخصصة لمواقف سيارات الزوار.

وركزت فعاليات "قرية زمان" خلال الفترة الماضية، على إبراز العنصر التقليدي والتراث الثقافي السعودي، من خلال إعادة إحياء الماضي وإيجاد أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة، وتعريف الزائرين بأنماط العيش التي كانت شائعة آنذاك، وخوض تجارب اجتماعية واقتصادية تحاكي الماضي.