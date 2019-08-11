الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع.

وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى.