الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع.
وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى.
أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع.
وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى.