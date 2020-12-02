بعد المقاطع الإباحية المتداولة للأطفال.. "أمن ينبع" يُطيح بأحد المتورطين ويحيله للنيابة

"سناب الداخلية": مواطن في العقد الثالث وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة ينبع، في الإطاحة بمواطن يبلغ من العمر 26 عامًا، بعد تداول هاشتاق إباحي للأطفال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وتفصيلًا بث السناب الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع فيديو قالت فيه: إنه إشارة لأحد الهاشتاقات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمجموعة من الأشخاص قاموا بتداول محتويات إباحية للأطفال؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على صاحب أحد المعرفات، وتبين أنه مواطن يبلغ من العمر 26 عامًا في محافظة ينبع، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.