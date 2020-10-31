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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى 9 مساء

الأمطار تواعد الطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" يدعو للحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف، وميسان، و العرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حتى إلى الساعة التاسعة مساء.



