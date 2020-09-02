رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن"

بسبب زيادة أعداد الإصابات في بريطانيا

أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.

ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .

وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.

وندر لاند لندن فيروس كورونا الجديد

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02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 05:39 PM

بسبب زيادة أعداد الإصابات في بريطانيا

رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.

ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .

وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.

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