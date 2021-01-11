المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - بدر - خيبر - ينبع، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
المركز الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل 5 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - بدر - خيبر - ينبع، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.